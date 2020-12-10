Он получил от 16 курсантов более 4,6 млн рублей.

По версии следствия, преподаватель Владимирского юридического института Владимир Плужников получил от 16 курсантов взятки на сумму более 4,6 млн рублей. Студенты брали кредиты и несли деньги своему наставнику.«В ходе судебных слушаний подсудимый признал свою вину. Он рассказал, что полученные незаконным путём деньги проиграл на ставках в букмекерской конторе», - делится подробностями пресс-служба областной прокуратуры.За мошенничество Фемида приговорила мужчину к трём годам тюрьмы с запретом на полтора года занимать посты, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных учреждениях.Ущерб студентам возмещён частично. Иски, направленные в адрес экс-преподавателя, полностью удовлетворены.Напомним, что летом 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий арестован бывший руководитель ВЮИ Сергей Бабурин.