Во Владимире вынесли приговор бывшему преподавателю Владимирского юридического института. Владимира Плужникова обвиняли в мошенничестве. Суд установил, что 33-летний майор меньше чем за

Во Владимире вынесли приговор бывшему преподавателю Владимирского юридического института. Владимира Плужникова обвиняли в мошенничестве. Суд установил, что 33-летний майор меньше чем за месяц собрал с курсантов почти 5 миллионов рублей. В январе-феврале этого года он обращался к учащимся с просьбой оформить на себя кредиты в банке и передать ему полученные деньги. Как Плужников говорил своим