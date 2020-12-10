Во Владимире вынесли приговор бывшему преподавателю Владимирского юридического института. Владимира Плужникова обвиняли в мошенничестве. Суд установил, что 33-летний майор меньше чем за
<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2020-prepodavatelyu-vyui-kotoryj-vzyal-so-studentov-pochti-5-mln-rublej-dlya-stavok-u-bukmekerov-vynesli-prigovor.html" target="_blank">Преподавателю ВЮИ, который взял со студентов почти 5 млн рублей для ставок у букмекеров, вынесли приговор</a> - Во Владимире вынесли приговор бывшему преподавателю Владимирского юридического института. Владимира Плужникова обвиняли в мошенничестве. Суд установил, что 33-летний майор меньше чем за
[url=https://33live.ru/novosti/10-12-2020-prepodavatelyu-vyui-kotoryj-vzyal-so-studentov-pochti-5-mln-rublej-dlya-stavok-u-bukmekerov-vynesli-prigovor.html]Преподавателю ВЮИ, который взял со студентов почти 5 млн рублей для ставок у букмекеров, вынесли приговор[/url] - Во Владимире вынесли приговор бывшему преподавателю Владимирского юридического института. Владимира Плужникова обвиняли в мошенничестве. Суд установил, что 33-летний майор меньше чем за