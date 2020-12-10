Владимир Путин провел совещание, в ходе которого обсудил главные экономические вопросы. Особое внимание президент России уделил ценам на базовые продукты питания. Он удивился, что стоимость некоторых товаров значительно выросла.

Владимир Путин провел совещание, в ходе которого обсудил главные экономические вопросы. Особое внимание президент России уделил ценам на базовые продукты питания. Он удивился, что стоимость некоторых товаров значительно выросла.Участники совещания, говоря о стоимости продуктов, попытались объяснить рост цен пандемией коронавируса, но президента эти слова не устроили. "При чем тут пандемия?", – задал риторический вопрос Владимир Путин и начал перечислять продукты питания.Российский лидер в частности удивился, что подорожал сахарный песок. Он напомнил доклад министра сельского хозяйства о внутреннем производстве и его способности покрыть потребности страны. "Ну а почему цены-то выросли на 71,5%?", – не переставал выражать недоумение Путин.Также Владимир Владимирович озвучил, что стоимость подсолнечного масла увеличилась на 23,8%, муки – на 12,9%, макаронных изделий – на 10,5%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 6,3%. Президент России связал рост цен на эти продукты с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Владимир Путин потребовал, чтобы в России вовремя реагировали на рост цен. Он напомнил участникам совещания ситуацию, которая сложилась несколько десятилетий назад в СССР. Мол, тогда граждане не могли приобрести некоторые продукты из-за дефицита. Сегодня же люди не покупают товары из-за нехватки денег, заметил президент.