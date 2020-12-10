Прототип корабля Starship, который компания SpaceX Илона Маска разрабатывает для дальних космических полетов, взорвался после испытательного полета.

Корабль стартовал с полигона в Техасе и через 5 минут достиг заданной высоты в 12 километров. Затем Starship начал плавно снижаться, но при посадке на площадку взорвался.Илон Маск в своем Twitter назвал прошедшие испытания успешными. По его данным, причиной неудачной посадки стало слишком низкое давление в топливном баке, и это поправимо. Глава SpaceX поблагодарил Южный Техас — ворота к Марсу — за поддержку и добавил: Марс, мы идем!Четыре предыдущих испытательных пуска также закончились взрывами. Но в компании рассчитывают, что уже в следующем году корабль Starship совершит свой первый полет на Марс. Илон Маск пообещал доставить человека на Марс в течение 4–6 лет.