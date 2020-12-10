Владимирцы устали от бесконечных коммунальных неурядиц. Масштабных ЧП стало меньше, но количество мелких аварий неумолимо растет. Как вести себя горожанам в данной ситуации? Ведь платят они

Владимирцы устали от бесконечных коммунальных неурядиц. Масштабных ЧП стало меньше, но количество мелких аварий неумолимо растет. Как вести себя горожанам в данной ситуации? Ведь платят они за коммунальные услуги исправно. Тему обсудим с главным жилищным инспектором Владимирской области Еленой Андреевой.