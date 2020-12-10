Президент уверен, что методику лечения должны определять врачи.

Президент России Владимир Путин прокомментировал лечение губернатора Владимирской области Владимира Сипягина от ковида в Москве.«Врачи определяют, где человеку лечиться. И я уверен, что и во Владимирской области, и везде должны определять прежде всего специалисты», - отметил Владимир Владимирович в четверг на заседании совета по правам человека.Он также отметил, что многие руководители регионов и министры лечатся по месту жительства. Одни находятся дома, а другие - в больнице.Напомним, что положительный тест на коронавирус главе региона пришёл 13 ноября. Несколько дней он лечился амбулаторно, но после этого врачи настояли на госпитализации губернатора. В конце ноября Владимир Сипягин вернулся к исполнению своих обязанностей.