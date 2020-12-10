Портфель привлеченных средств банка ВТБ во Владимирской области по итогам 9 месяцев 2020 года составил 42,2 млрд рублей. Кредитный портфель зафиксирован на уровне 27,4 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств банка ВТБ во Владимирской области по итогам 9 месяцев 2020 года составил 42,2 млрд рублей. Кредитный портфель зафиксирован на уровне 27,4 млрд рублей.Розничный кредитный портфель достиг на 1 октября 14,8 млрд (+10% с начала года). Портфель ипотеки вырос на 25%, до 5,7 млрд рублей. Кредиты наличными приросли на 5%, до 7,8 млрд рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ предоставил жителям региона 6,9 тыс. кредитов на сумму 5,2 млрд рублей. На четверть увеличились объемы выдачи ипотеки – за девять месяцев было оформлено 780 займов на 1,2 млрд. Выдачи кредитов наличными составили 2,6 млрд рублей, автокредитов – 280 млн.Портфель привлеченных средств физлиц на 1 октября составил 25,5 млрд рублей. Наибольший рост по данному направлению достигнут по инвестпродуктам – инвестиционный портфель увеличился на 43%, до 4,8 млрд рублей.На 1 октября 2020 года портфель кредитов среднему и малому бизнесу региона составляет 12,6 млрд рублей. Привлеченные средства корпоративных клиентов достигли 16,7 млрд рублей, увеличившись на 37%. Из этой суммы 13,3 млрд – доля клиентов малого и среднего бизнеса, прирост за девять месяцев – 30%. Гарантии и аккредитивы составляют на отчетную дату 1,5 млрд (+9%).Одним из ключевых направлений работы подразделения в отчетном периоде стала поддержка физических и юридических лиц, пострадавших от пандемии COVID-19. С апреля по сентябрь в рамках как государственных, так и собственных программ банк в регионе оказал финансовую помощь корпоративным и частным клиентам на общую сумму 9,2 млрд рублей.Управляющий ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: «За минувшие три квартала мы успешно реализовали главную задачу, стоявшую перед нами, – оказали всестороннюю поддержку экономике Владимирской области. Несмотря на снижение финансовой активности в регионе вследствие пандемии коронавируса, нам удалось стабилизировать динамику ключевых бизнес-показателей. По отдельным направлениям мы смогли даже увеличить долю своего присутствия на рынке. Нашим приоритетом до конца года остается повышение уровня сервиса и развитие цифровых каналов обслуживания».