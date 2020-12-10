К необычным последствиям для жителей Ростовской области привело потепление климата. Местные ученые заметили в последние годы рост численности ядовитых пауков-каракуртов в регионе, ..

К необычным последствиям для жителей Ростовской области привело потепление климата. Местные ученые заметили в последние годы рост численности ядовитых пауков-каракуртов в регионе, передает сайт . Эксперты объясняют происходящее также человеческим фактором. Насекомых привлекают свалки.