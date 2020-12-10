К необычным последствиям для жителей Ростовской области привело потепление климата. Местные ученые заметили в последние годы рост численности ядовитых пауков-каракуртов в регионе, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/10-12-2020-rostovskuyu-oblast-zapolonili-yadovitye-pauki.html" target="_blank">Ростовскую область заполонили ядовитые пауки</a> - К необычным последствиям для жителей Ростовской области привело потепление климата. Местные ученые заметили в последние годы рост численности ядовитых пауков-каракуртов в регионе, ..
[url=https://33live.ru/novosti/10-12-2020-rostovskuyu-oblast-zapolonili-yadovitye-pauki.html]Ростовскую область заполонили ядовитые пауки[/url] - К необычным последствиям для жителей Ростовской области привело потепление климата. Местные ученые заметили в последние годы рост численности ядовитых пауков-каракуртов в регионе, ..