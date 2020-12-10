Российская валюта продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные о торгах на Московской бирже. На открытии торгов доллар США потерял в цене три копейки. Таким образом, курс ..

Российская валюта продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные о торгах на Московской бирже.На открытии торгов доллар США потерял в цене три копейки. Таким образом, курс составил 73,83 рубля за единицу американской валюты. Евро в этот раз ослабло сильнее – на пять копеек – и оценивается в 89,20 рубля, сообщает .