Российская валюта продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные о торгах на Московской бирже.
На открытии торгов доллар США потерял в цене три копейки. Таким образом, курс ..
Российская валюта продолжает укрепляться. Об этом свидетельствуют данные о торгах на Московской бирже.
На открытии торгов доллар США потерял в цене три копейки. Таким образом, курс составил 73,83 рубля за единицу американской валюты. Евро в этот раз ослабло сильнее – на пять копеек – и оценивается в 89,20 рубля, сообщает .