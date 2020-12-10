Во Владимире прошел премьерный показ фильма "Серебряные коньки". Зрители смогли окунуться в рождественскую атмосферу Петербурга конца 19-го века.

Во Владимире прошел премьерный показ фильма "Серебряные коньки". Зрители смогли окунуться в рождественскую атмосферу Петербурга конца 19-го века.Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом рЕках и каналах столицы. Накануне нового столетия встретятся люди из разных миров - Матвей - его единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребрЁнные коньки, и Алиса - дочь крупного санОвника, грезящая о науке. У каждого - своя непростая история. Отправились в такое новогоднее кинопутешествие и жители нашего региона.- Я в восторге. Я не ожидала!- Пошли бы второй раз?- Да!- Нам очень понравилось. Хоть с ребенком были, все равно досмотрели. И она была прям дюймовочка. Её очень нравилось.Отличный фильм для семьи. Отличный фильм, чтобы насладиться зимней погодой,новый год впереди.Много русского. Надо всем смотреть.