Сотрудник полиции в процессе общения со школьниками рассказал о том, что Конституция – это главный закон государства, в нем прописаны правила, по которым живут все жители России...

В рамках информационно-пропагандистской акции «Конституция Российской Федерации – основной закон страны» старший юрисконсульт правовой группы УВД по Зеленоградскому АО подполковник внутренней службы Евгений Галин провел онлайн-лекцию для учащихся 11-х классов ГБОУ г. Москвы «Школа №2045» района Крюково о Конституции РФ.Сотрудник полиции в процессе общения со школьниками рассказал о том, что Конституция – это главный закон государства, в нем прописаны правила, по которым живут все жители России. Евгений Галин объяснил определение государственных символов, которые способствуют воспитанию патриотизма. Ребята поделились с полицейским своими знаниями, связанными с историей государственного герба, флага и гимна России. Также на лекции присутствовала инспектор по пропаганде ОГИБДД Зеленоградского АО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Наталья Лазарева, которая провела беседу с учениками о правилах поведения на пешеходных переходах и рассказала об основных нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетними.«Данные мероприятия способствуют воспитанию патриотизма у молодого поколения и развивают их эрудицию в главном правовом документе России. Уметь отстаивать свои права, но не забывать при этом, что у других они точно такие же!», - отметил Евгений Галин.Учащиеся школы задавали сотрудникам полиции интересующие их вопросы и на все получали компетентные ответы. Школьники поблагодарили полицейских за новые знания, которые помогут им ориентироваться в правовом пространстве.Пресс-служба УВД по ЗелАО(499) 731-94-31