Сотрудники 6 отделения уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 27-летную женщину по подозрению в ограблении пенсионерки...

«Сотрудники 6 отделения уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 27-летную женщину по подозрению в ограблении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по району Выхино-Жулебино поступило заявление от 88-летней жительницы столицы. Потерпевшая рассказала, что в квартиру на Рязанском проспекте позвонили две женщины, которые представились сотрудницами государственного органа. Они сообщили о предстоящей денежной реформе и необходимости поменять старые купюры на новые. Находясь в квартире, одна из незнакомок отошла на кухню за стаканом воды, другая попросила пенсионерку принести одну купюру для того, чтобы переписать номер. Вернувшись с деньгами, заявительница увидела, как женщина с кухни прошла к сумке с имуществом и открыла ее. Потерпевшая сделала ей замечание и попыталась прогнать из комнаты, однако неизвестные толкнули пенсионерку, выбежали из квартиры и скрылись в неизвестном направлении. Через некоторое время заявительница обнаружила пропажу денежных средств в сумме более 380 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали одну из подозреваемых. Ею оказалась ранее судимая за кражу 27-летняя приезжая.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на розыск и задержание соучастницы данного противоправного деяния, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной. Местонахождение похищенных денежных средств устанавливается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-18-18