В течение двух часов правоохранители отвечали на вопросы представителей компаний и физических лиц.

Во Владимире начальник УВМ УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Дмитрий Филиппов вместе с сотрудниками подразделения приняли участие в семинаре с работодателями, привлекающими к труду иностранных граждан.В течение двух часов правоохранители отвечали на вопросы 20-и представителей компаний и физических лиц, принимающих на работу иностранных граждан.Тематика вопросов касалась обязанностей работодателей, выступающих в качестве принимающей стороны, нюансов правовой базы, регламентирующей порядок трудовых отношений с иностранными гражданами, законодательных изменений. Отдельно участники встречи остановились на направлениях, за нарушения по которым работодатели могут быть привлечены к установленной законом ответственности, а также на временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, установленных Указом Президента № 274 от 18.04.2020 г.В завершении мероприятия организаторы отметили, что такие встречи проводятся на регулярной основе и интерес к ним со стороны предпринимателей достаточно высок.