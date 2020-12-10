Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные провинциальные города России для экскурсионных поездок на выходные.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные провинциальные города России для экскурсионных поездок на выходные в 2020 году.В города Московской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Ленинградской областей россияне чаще всего отправлялись в экскурсионные поездки на выходные в этом году. Шестерку самых популярных городов составили Суздаль, Истра, Углич, Выборг, Таруса и Боровск.Гости провинциальных городов бронировали поездки в выходные 2020 года на период от двух до пяти ночей и тратили на проживание от 1 700 до 2500 тысяч рублей в сутки за двоих без завтрака. Дешевле всего провинциальный отдых получился у путешественников в Тарусу и Боровск, дороже — в Суздаль и Выборг.