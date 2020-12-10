Американские ученые из Техасского университета A&M выяснили, что некоторые популярные сорта сыров способны продлить жизнь на 25%. Помимо этого они обладают ещё несколькими полезными ..

Американские ученые из Техасского университета A&M выяснили, что некоторые популярные сорта сыров способны продлить жизнь на 25%. Помимо этого они обладают ещё несколькими полезными свойствами.В частности, сыры сортов чеддер, пармезан или бри содержат спермидин – это вещество поможет существенно уменьшить артериальное давление. Кроме того, он снижает риск возникновения сердечной недостаточности на 40%. Также он способен предотвратить развитие фиброза печени, передает