Оппозиционер Светлана Тихановская прокомментировала временное закрытие границ Белоруссии. Экс-кандидат в президенты республики уверена: дело не в пандемии коронавируса.

Оппозиционер Светлана Тихановская прокомментировала временное закрытие границ Белоруссии. Экс-кандидат в президенты республики уверена: дело не в пандемии коронавируса.Власти объявили о временном закрытии границ накануне. Граждане не смогут выехать из страны через наземные пункты пропуска. Решение является одной из мер защиты населения от коронавирусной инфекции, объяснили в правительстве.Оппозиционер Светлана Тихановская отреагировала на известие в своем телеграм-канале. По ее словам, глава государства Александр Лукашенко боится правосудия и огласки, и поэтому решил спрятать свои преступления за закрытыми границами.Тихановская добавила, что за 26 лет правления Лукашенко вернул республику во времена сталинизма с его репрессиями и железным занавесом. Режим хочет превратить Белоруссию в современный ГУЛАГ – тюрьму, где правят насилие и страх."Но я точно знаю: волю народа за закрытой границей не скрыть", – заключила оппозиционер.Напомним, на выборах президента 9 августа победу одержал Александр Лукашенко. За политика отдали голос 80% белорусов. Его главного соперника поддержали 10% граждан.Через несколько дней после оглашения итогов выборов оппозиционер была вынуждена покинуть страну. По некоторым данным, Светлана Тихановская получила угрозы от властей.