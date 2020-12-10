Среди прочего в официальном списке теперь есть помощь сиделки на дому.

Депутаты Заксобрания одобрили расширение перечня социальных услуг, предоставляемых жителям Владимирской области. Среди прочего в официальном списке теперь есть помощь сиделки на дому.В официальный список соцуслуг добавляется еще четыре. Одна из них касается пребывания инвалидов на стационарном лечении. Те из них, которые постоянно проживают в интернатах, отныне на законных основаниях будут лежать в больницах с сопровождающим лицом – сотрудником социального учреждения. Предусмотреть такую практику и закрепить ее документально регионам рекомендовали Минтруд и Минздрав. Впрочем, неофициально соцучреждения области в ряде случаев и сейчас предоставляют эту услугу.Еще одна рекомендация Правительства на практике уже выполнена – в рамках регионального проекта при комплексных центрах социального обслуживания населения созданы мобильные бригады для доставки сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации для прохождения медицинских профилактических осмотров, диспансеризации, скринингов. По предписанию Минтруда данную услугу также решено включить в перечень срочных социальных услуг.Кроме того, в перечень будет включено предоставление услуг сиделки (помощника по уходу). Официальное утверждение правительством соответствующего профессионального стандарта позволило и на региональном уровне узаконить помощь, столь востребованную пожилыми гражданами и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе.Новшество, касающееся маленьких жителей Владимирской области. В перечень срочных соцуслуг включено социально-психологическое и социально-педагогическое консультирование. Это позволит оказать раннюю комплексную помощь детям, имеющим различные проблемы со здоровьем и развитием. Подобная практика уже применяется в ряде регионов (Пермский край, Тюменская область, Нижегородская область, Самарская область, Астраханская область) и хорошо себя зарекомендовала.