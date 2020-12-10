Она не уведомила банк о смене номера телефона.

Во Владимире женщина обратилась в полицию, где заявила о пропаже 100 000 рублей со своей банковской карты. Выяснилось, что до потери денег она привязала счёт к номеру мобильного телефона.«Позднее пострадавшая сменила номер телефона, но не уведомила об этом банк», - пояснили в пресс-службе УМВД региона.Освободившиеся цифры достались 33-летней жительнице Ленинградской области. Ей начали поступать смс-уведомления, и она догадалась, что может распорядиться чужими деньгами по своему усмотрению. Сняв со счёта 100 000 рублей, она потратила деньги на личные нужды.Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы.