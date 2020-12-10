Первый президент Украины, председатель делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал громкое заявление. Он сказал, что российскую и украинскую версию Плана по Донбассу следует отозвать из минского формата.
Первый президент Украины, председатель делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал громкое заявление. Он сказал, что российскую и украинскую версию Плана по Донбассу следует отозвать из минского формата.
По его словам, за выполнение обязательств, взятых на нормандском саммите 2019 года, должен отвечать не только президент Украины Владимир Зеленский, но и президент России Владимир Путин. Политик считает, что диалог с Донбассом исключает любые переговоры с представителями власти республик.
Ранее Кравчук заявил, что нашу страну могут отключить от SWIFT. Он отметил, что для того, чтобы разговор стал действенным, его нужно превратить в конкретный документ и подать его на соответствующий адрес.
Одним из способов давления на Россию Кравчук назвал возможное отключение нашей страны от международной расчетной системы. По его словам, это вынужденное действие.
К таким мерам Украина призывает в случае, если Россия не заберет свои военные формирования с Донбасса, а также не выведет добровольцев.
Напомним, в политической группе по Донбассу разрабатываются вопросы организации местной власти на территории республики, которая Киевом не контролируется. Он этом Он отметил, что речи о местных выборах не идет. Тем не менее, с ДНР и ЛНР ведутся переговоры по всем вопросам об урегулировании ситуации в регионе, в том числе и об обмене удерживаемых лиц.