Первый президент Украины, председатель делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал громкое заявление. Он сказал, что российскую и украинскую версию Плана по Донбассу следует отозвать из минского формата.

Первый президент Украины, председатель делегации Незалежной в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал громкое заявление. Он сказал, что российскую и украинскую версию Плана по Донбассу следует отозвать из минского формата.По его словам, за выполнение обязательств, взятых на нормандском саммите 2019 года, должен отвечать не только президент Украины Владимир Зеленский, но и президент России Владимир Путин. Политик считает, что диалог с Донбассом исключает любые переговоры с представителями власти республик.Ранее Кравчук заявил, что нашу страну могут отключить от SWIFT. Он отметил, что для того, чтобы разговор стал действенным, его нужно превратить в конкретный документ и подать его на соответствующий адрес.Одним из способов давления на Россию Кравчук назвал возможное отключение нашей страны от международной расчетной системы. По его словам, это вынужденное действие.К таким мерам Украина призывает в случае, если Россия не заберет свои военные формирования с Донбасса, а также не выведет добровольцев.Напомним, в политической группе по Донбассу разрабатываются вопросы организации местной власти на территории республики, которая Киевом не контролируется. Он этом Он отметил, что речи о местных выборах не идет. Тем не менее, с ДНР и ЛНР ведутся переговоры по всем вопросам об урегулировании ситуации в регионе, в том числе и об обмене удерживаемых лиц.