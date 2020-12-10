ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Собор Виталия Гавриловича 1967 года рождения...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Собор Виталия Гавриловича 1967 года рождения, местонахождение которого неизвестно с марта 2015 года.Приметы: на вид 50-55 лет, европейский тип лица, рост выше 175 см, средней полноты, лицо прямоугольное, брови широкие, глаза карие, нос прямой, волосы прямые чёрные, стрижка короткая, на подбородке глубокая поперечная борозда.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73