На первом этаже здания лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в подмосковном Красногорске произошел пожар, передает сайт . ..

На первом этаже здания лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства в подмосковном Красногорске произошел пожар, передает сайт "". Для тушения огня на место прибыли 16 единиц техники и 55 человек.Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Угрозы распространения пожара на соседние постройки нет. Площадь распространения огня устанавливается.