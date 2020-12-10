Что делать, чтобы елки не превратились в палки.

Набережную городского озера в Гусь-Хрустальном украсили голубые ели. Кто их высадил, неизвестно. Сначала было 31 дерево, сейчас их 67. Сообщается на сайте администрации города.Пользователи соцсетей высказали беспокойство, не срубит и не сломает ли никто из жителей новые деревья. Это особенно актуальный повод для переживаний в преддверии Нового года.МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Гусь-Хрустального сообщает о том, что в настоящее время идет наблюдение за территорией набережной. Днем за деревьями смотрят сотрудники спасательной станции, ночью контроль усиливается, его ведут сотрудники полиции и «Росгвардии».