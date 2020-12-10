Для дальнейших разбирательств материалы по факту легализации продукции направлены в полицию.

Специалисты владимирского Россельхознадзора обнаружили в Муроме фиктивную фирму, через которое в продажу попала 1000 тонн продуктов неизвестного происхождения.«В декабре представители ООО ТД «Северо-Запад» оформили 30 электронных ветеринарно-сопроводительных документов для системы «Меркурий» на рыбу, говядину, птицу и молочную продукцию, происхождение которой установить не удалось», - рассказали в пресс-службе ведомства.Выяснилось, что по адресу, указанному в документах компании, находится торговый центр. Естественно, никакого предприятия по производству мясо найти в нём не удалось.Для дальнейших разбирательств материалы по факту незаконной легализации продукции направлены в полицию.