Своего супруга она положила в могилу с родственниками другого человека на закрытом для захоронений кладбище.

Муромлянин подал в суд на женщину из-за могилы родственников. В иске указано, что его бабушка и дедушка похоронены на одном из кладбищ Муромского района. Летом 2020 года, без ведома внука, посторонняя похоронила умершего супруга в одной из могил родственников истца.Как сообщает пресс-служба городского суда, на месте, где лежат бабушка и дедушка, остались лишь таблички с именами и датами жизни. Выяснилось, что мужчина не давал согласия на ритуал. Между тем, и в местной администрации вдове никаких разрешительных документов не выдавали. А погост и вовсе является закрытым.Решать судьбу старых захоронений и новой могилы теперь будет муромское правосудие.Редакция «33Live.Ru» будет следить за развитием ситуации. Следите за нашими публикациями.