В результате удара на месте аварии погибла 54-летняя пассажирка "семерки".

В четверг, 10 декабря, в Муроме произошло трагическое ДТП. Около 8 утра на 7 км автодороги Муром-Волга, в районе завода «РусТехнологии Муром» 36-летняя водитель автомобиля "Форд" выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, в котором находилось пять человек. В результате удара на месте аварии погибла 54-летняя пассажирка "семерки", 44-летний водитель получил ЧМТ, травма головы и у 69-летней пассажирки, 68 -летняя и женщина 34-х лет получили ушибы. Известно, что машина с пострадавшими двигалась в сторону Чаадаево. У виновницы ДТП травм не диагностировали.Сообщает .Напомним, также в четверг в Гусь-Хрустальном районе произошло .