Днем 10 декабря в помещение ремонтной мастерской на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга зашел мужчина с оружием в руках, передает . Он выстрелил в потолок и потребовал ..

Днем 10 декабря в помещение ремонтной мастерской на проспекте Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга зашел мужчина с оружием в руках, передает . Он выстрелил в потолок и потребовал у сотрудника заведения денег. Тот не стал выполнять требований грабителя, за что был ранен. Получив пулю, мужчина вышел из-за стойки, скрутил агрессора, заставил его разрядить свое оружие, после чего выгнал из мастерской. Произошедшее попало на видео. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.