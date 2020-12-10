На стоянку одного из торговых центров на Пролетарском проспекте города Щелково Московской области пришел ранее судимый 41-летний уроженец Пензенской области. С собой мужчина захватил топор. ..

На стоянку одного из торговых центров на Пролетарском проспекте города Щелково Московской области пришел ранее судимый 41-летний уроженец Пензенской области. С собой мужчина захватил топор. Он успел побить окна 12 стоящим там машинам, передает "". Полицейские поспешили на место происшествия и благодаря оперативному прибытию им удалось задержать хулигана. Теперь ему предстоит ответить за содеянное по закону.