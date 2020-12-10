Владимирские поисковики из организации «Часовые памяти» передали музею-заповеднику несколько предметов, связанных с Матвеем Телицыным. Долгие годы о судьбе этого лётчика ничего не было

Владимирские поисковики из организации «Часовые памяти» передали музею-заповеднику несколько предметов, связанных с Матвеем Телицыным. Долгие годы о судьбе этого лётчика ничего не было известно. Поисковики работали в архивах, изучали данные и проводили разведку на месте. В октябре 2019 года останки Матвея Телицына и обломки самолёта Ла-5 обнаружили в Собинском районе. Пилот вместе со своей машиной