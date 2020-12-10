Президент высказался по поводу лечения Сипягина в частной клинике Москвы. Свою позицию по этому вопросу глава государства обозначил на заседании президентского совета по правам человека,

Президент высказался по поводу лечения Сипягина в частной клинике Москвы. Свою позицию по этому вопросу глава государства обозначил на заседании президентского совета по правам человека, об этом сообщает РИА Новости. Напомним, Владимир Сипягин лечился в частной клинике столицы от коронавируса. О своей болезни он сообщил 13-го ноября в соцсетях. Изначально губернатор боролся с КОВИДом амбулаторно.