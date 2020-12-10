Мешает высокий забор, поставленный администрацией спорткомплекса "Торпедо". Ограждение появилось больше года назад.

В центре Владимира на Ново- и Старо-гончарной улицах закрыли единственный безопасный путь для машин и пешеходов. Как пробираться к своим домам жителям и какой выход видят в горадминистрации?Надежда Шадрина раньше часто ходила через стадион, до аптеки, магазина или на остановку. Теперь приходится ждать такси, чтобы сходить за покупками. Прямая дорога до стадиона "Торпедо" закрыта забором, а обойти стадион по заледеневшей и разбитой "дороге" пенсионерке невозможно.- У нас здесь очень много маломобильных граждан. Это и пенсионеры и инвалиды с хроническими заболеваниями, мамочки с детьми. Это самый был доступный путь к социальной инфраструктуре. К больницам, магазинам, школам, остановкам.Неудобно и спецтранспорту. Мусоровозы, например, из-за габаритов просто не могут проехать. Из-за чего регулярно возникают проблемы с вывозом бытовых отходов, а около домов появляются мыши и крысы.Ирина Пужихина, местная жительница:- У нас один выезд отсюда - с ново-гончарного переулка на ново-гончарную улицу. Въезд очень крутой, односторонний. Ни проезжают ни машины, ни скорая помощь, просто отказываются к нам ехать. Говорят: "К вам не проедешь!". С больным ребёнком я должна идти пешком.Казалось бы , престижный тихий центр города. Но за проживание здесь приходится расплачиваться. Еще пятьдесят лет назад до строительства Торпедо эти улицы считались окраиной Владимира, тогда об инфраструктуре никто и не думал. До пандемии стадион можно было объехать, теперь дорога закрыта.- Вот по такой крутой дороге жители нового и старого гончарного переулка вынуждены ездить уже полгода. Дорога настолько узкая, что здесь с трудом может проехать одна машина.Ситуация осложняется еще и тем , что Торпедо и прилегающие территории - в областной собственности , поэтому власти Владимира каких-то действенных мер принять не могут. После многочисленных обращений жителей в Белом доме, наконец, собрали совещание, где попытались найти компромиссные варианты. Их два.Евгений Дурнев, директор спорткомплекса "Торпедо":- Первый вариант - это городские власти инициируют наложение сервитута на прозд вдоль восточной трибуны. Что позволяет жителям близлежащих домом выезжать через территорию комплекса. Второй вариант: часть участка из областной собственности в городскую, если мы передадим. Тогда вот эта дорога станет муниципальной, и её можно будет сделать, и тогда жители близлежащий домов смогут и ходить и ездить.- Не забыли и о пешеходах. Они смогут проходить через стадион в часы его работы. С 8 утра до 8 вечера, но как быть в позднее время - пока непонятно.Артём Яковенко, Семён Карпов, Вести Владимир.