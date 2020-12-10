Несмотря на бесснежное начало декабря, владимирцы все-таки находят зимние пейзажи. И выкладывают в социальных сетях живописные видео с прогулок по льду.

Несмотря на бесснежное начало декабря, владимирцы все-таки находят зимние пейзажи. Ивыкладывают в социальных сетях живописные видео с прогулок по льду.По словам горожан, лед уже крепкий. Так, Артем из Владимира уже выкатилбагги - небольшой автомобиль для бездорожья. И наслаждается зимними красочными закатами.По лесным ледовым тропинкам катаются и на озерах Костерева. Конечно, такой каток далек от идеала - но затони души и природа сказочная, рассказывает Екатерина Москвитина. Снеганет. Но встречаются заледеневшие веточки с зимними узорами. Мох, покрытый слоем льда.И даже замерзшаяулитка. Так что отсутствие снега - не повод расстраиваться и отложить коньки. Зиму найти можно. Стоит только выйти на лед.Хотя сотрудники МЧС напоминают: толщина покаможет быть небезопасной.И просят не кататься в одиночку.