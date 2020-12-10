Несмотря на бесснежное начало декабря, владимирцы все-таки находят зимние пейзажи. И выкладывают в социальных сетях живописные видео с прогулок по льду.
Несмотря на бесснежное начало декабря, владимирцы все-таки находят зимние пейзажи. И
выкладывают в социальных сетях живописные видео с прогулок по льду.
По словам горожан, лед уже крепкий. Так, Артем из Владимира уже выкатил
багги - небольшой автомобиль для бездорожья. И наслаждается зимними красочными закатами.
По лесным ледовым тропинкам катаются и на озерах Костерева. Конечно, такой каток далек от идеала - но зато
ни души и природа сказочная, рассказывает Екатерина Москвитина. Снега
нет. Но встречаются заледеневшие веточки с зимними узорами. Мох, покрытый слоем льда.
И даже замерзшая
улитка. Так что отсутствие снега - не повод расстраиваться и отложить коньки. Зиму найти можно. Стоит только выйти на лед.
Хотя сотрудники МЧС напоминают: толщина пока
может быть небезопасной.
И просят не кататься в одиночку.