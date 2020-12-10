Официальные данные статистики публикуются с отсрочкой. Иногда она достигает двух месяцев.

Во время «коронавирусного» брифинга директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утёмова подтвердила, что в регионе наблюдается рост смертности от ковида. Она отметила, что летальным исходам также способствуют хронические заболевания.Официальные данные статистики о смертности от коронавируса публикуются с отсрочкой. Иногда она достигает двух месяцев.Однако есть случаи, когда пациент переболел Covid-19, но инфекция вызвала обострение других заболеваний, от которых человек впоследствии умирает. Эти случаи не попадают в общую статистику.Напоминаем, что коронавирус тяжело переносят диабетики, а также люди, которые перенесли инфаркты, инсульты и страдают от онкологии.