Администрация Владимира озвучила прогноз социально-экономического развития областного центра к 2023 году.

Администрация Владимира озвучила прогноз социально-экономического развития областного центра к 2023 году.Среди прогнозов и описания экономического будущего владимирцев интересен пункт о развитии общественного транспорта. По информации мэрии на городских маршрутах работает 249 автобусов и 76 троллейбусов. Из-за пандемии объём перевозок значительно снизился.Однако, как утверждают составители документа, городская сеть сформирована в полном объёме. Количество маршрутов оптипально.«В последнее время во Владимире улучшено транспортное обслуживание жителей микрорайонов. На остановках появились электронные табло с расписанием. Владимирцы теперь могут пользоваться услугой «Яндекс.Транспорт», - отмечается в документе.Сообщается, что в 2021 году объём перевозок не будет сильно отличаться от текущего года. Пассажиропоток не получится восстановить даже к 2023 году. По сравнению с 2018 он сократился на треть, а через два года составит 82% от уровня двухлетней давности.