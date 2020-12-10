Ситуация с заболеваемостью в учебных учреждениях региона стабильная и управляемая, заявили в Белом доме. За последнюю неделю учебу возобновили в 23 образовательных организациях. Полностью

Ситуация с заболеваемостью в учебных учреждениях региона стабильная и управляемая, заявили в Белом доме. За последнюю неделю учебу возобновили в 23 образовательных организациях. Полностью закрытыми на карантин по коронавирусу остаются только 2 школы: в поселке Анопино Гусь-Хрустального района и в городе Гусь-Хрустальном. Частично на карантине по коронавирусу находятся 33 школы, а по ОРВИ -20 образовательных