Метеочувствительным людям посоветовали обратить внимание на такие погодные условия.

Во Владимирской области ожидается усиление магнитной активности до уровня магнитной бури, прогнозируютсявысокое атмосферное давление, сообщается в открытых источниках. Магнитная буря продержится, предположительно, до 11 декабря.Метеочувствительным людям посоветовали обратить внимание на погодные условия. Вероятно усиление сосудистых спазмов, приступы стенокардии и бронхоспазма, мигрень, скачки артериального давления, боли в области сердца.День будет ясным, температура воздуха 6-8 градусов мороза. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-5 метров секунду. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. На дорогах гололедица.