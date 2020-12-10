Основным фактором, повлиявшим на это решение, является расположение комбината в городской черте

В рамках оптимизации индустриальных мощностей Группа компаний Danone в России приняла решение о . Об этом было сообщено департаменту сельского хозяйства Владимирской области. Сообщили в пресс-службе белого дома. В компании отмечают, что основным фактором, повлиявшим на это решение, является расположение комбината в городской черте, где к предприятию вплотную примыкают жилые и административные здания, в непосредственной близости расположены школы, больница и парк. Всё это не позволяет создать санитарно-защитную зону, необходимую для полноценной организации производства, построить очистные сооружения.Danone, как социально ответственная компания, взяла на себя обязательство позаботиться о каждом высвобождаемом сотруднике. Так, помимо 100-процентного выполнения требований действующего трудового законодательства РФ, этим работникам будет предоставлено приоритетное право трудоустройства внутри компании с пересмотренным пакетом по релокации; пройти обучение или переобучение новым профессиям на рынке труда с фокусом на автоматизацию процессов.«Мы также готовы предложить сотрудникам компании рассмотреть возможность трудоустройства на предприятиях нашего региона. Кадровый дефицит есть во многих владимирских компаниях», – отметил первый замгубернатора Александр Ремига. Он также сообщил, что уже рассматриваются потенциальные инвесторы, которые готовы зайти на освобождающиеся площади.«Эта практика не нова для региона. Так, молочный завод в Суздале был выкуплен владимирскими селянами у компании Пепсико после принятия ими решения о закрытии производства. Сейчас предприятие успешно работает, выпускает продукцию под брендом «Суздальский молочный завод» и постоянно увеличивает объёмы переработки молока», – подчеркнул Ремига.