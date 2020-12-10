На месте дома, признанного историческим, мужчина возвёл самовольную постройку, которая не соответствует градостроительным нормам.

В исторической части Суздаля мужчина построил дом площадью 126 квадратных метров. Он сообщил об этом местной администрации с целью узаконить своё имущество. Однако получил уведомление о несоответствии объекта индивидуального жилищного строительства параметрам застройки для этой территории.Ранее на месте нового строения стоял другой дом, который в 2016 году Минкульт признал объектом исторического наследия. В 2018 году постройка была снесена собственником. За это владельца жилья привлекли к административке.Что касается нового дома, выяснилось, что он не соответствует облику здания-предшественника по размерам и противоречит требованиям градостроительных норм, действующих на территории исторического поселения федерального значения «город Суздаль».Мэрия Суздаля подала встречный иск. Его поддержала госинспекция по охране объектов культурного наследия. Мужчине отказали в признании права собственности на жильё. Он тщетно пытался обжаловать вердикт в апелляционном и кассационном судах. В результате его обязали в течение двух лет привести постройку в соответствие с проектно-сметной документацией.