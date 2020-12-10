Владимирский областной суд оставил без изменения решение Судогодского районного суда по делу о допущенной врачом ошибки.

Владимирский областной суд оставил без изменения решение Судогодского районного суда по делу о допущенной врачом ошибки в установлении диагноза ребенку. Сообщается на официальном сайте суда.Напомним, семья Сюхиных два года пыталась найти справедливость. Врач частной выладимирской клиники не заметила в носу у ребенка Мальчик 7 месяцев проходил с колесиком от машинки в носу. За это время он стал задыхаться, перестал посещать детский сад, отказался от игрушек. за считанные минуты поставили в областной детской больнице и прооперировали.Решением суда исковые требования удовлетворены частично: склиники в пользу истцов взыскано возмещение материального ущерба в размере 3346 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 1673 рубля, судебные расходы размере 11000 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 300000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 150000 рублей.