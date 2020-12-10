Инвалид первый группы обижена на городскую власть. Тумиша Асиева считает, что мэрия должна предоставить ей квартиру. Женщина мучается от хронической почечной недостаточности уже 17 лет.

Инвалид первый группы обижена на городскую власть. Тумиша Асиева считает, что мэрия должна предоставить ей квартиру. Женщина мучается от хронической почечной недостаточности уже 17 лет. Последние годы вынуждена проходить процедуру гемодиализа – три раза в неделю по четыре часа. Говорит, что её организм просто разваливается на глазах. Даже простой домашний быт ей в тягость. Тумиша