Плужников получил от 16 курсантов взятки в общем размере более 4,6 млн рублей.

Во Владимире вынесли приговорв отношении бывшего заместителя начальника юридического факультета ВЮИ ФСИН России Владимира Плужникова. Он признан виновным в мошенничестве. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры., обещая покровительство, Плужников получил от 16 курсантов взятки в общем размере более 4,6 млн рублей. Обучающиеся брали кредиты в банках и передавали деньги преподавателю.Подсудимыйвину признал полностью. Пояснил, что полученными таким образом деньгами он делал ставки в букмекерской конторе. Все денежные средства он проиграл.Суд назначил Плужниковунаказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных учреждениях сроков на 1 год 6 месяцев.Ущерб бывший преподаватель частично возместил в добровольном порядке, остальные иски студентов судом удовлетворены.Напомним, что летом этого года также был . Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.