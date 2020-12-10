Основная часть расходов бюджета Владимира на будущий год предназначена для исполнения социальных обязательств.

Основная часть расходов бюджета Владимира на будущий год предназначена для исполнения социальных обязательств.Глава города Владимира Андрей Шохин подчеркнул, что значительная часть средств на программы развития столицы Владимирской области привлечена в рамках президентских национальных проектов. Так, запланированные объемы финансирования по национальному проекту «Образование» составят 667 млн руб., «Демография» - 265 млн руб., «Безопасные и качественные дороги» - 250 млн руб., «Жилье и городская среда» - 120 млн руб.Примечательно, что в рамках проекта "Жилье и городская среда" будет положено началу реконструкции очередного парка - Загородный. Более 1 млн рублей заложено для разработки его концепции.Кроме того, буди проведена - уже вторая очередь - работ в парке Добросельский. За 61 млн рублей там проложат коммуникации, велодорожки и оборудуют скейт-парк.