В компании отмечают, что предприятие закрывается в рамках оптимизации.

Из-за оптимизации своих активов группа компаний «Danone» в России приняла решение о продаже молочного комбината во Владимире. Об этом «33Live.Ru» сообщили в обладминистрации. Напомним, что вчера ряд региональных СМИ материалы о закрытии и продаже завода.В Белом доме подтвердили информацию о том, что департамент сельского хозяйства Владимирской области оповещён об остановке производства.«В компании отмечают, что основным фактором, повлиявшим на это решение, является расположение комбината в черте города. К предприятию примыкают жилые и административные здания, школы, больница и парк. Такое соседство не позволяет создать санитарно-защитную зону, необходимую для полноценной организации производства, а также построить очистные сооружения», - поясняет решение «Данона» пресс-служба администрации Владимирской области.Власти заверяют, что перед работниками завода будут выполнены все обязательства, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Сотрудникам предоставят приоритетное право трудоустройства внутри компании с пересмотренным пакетом по обучению или переобучению новым профессиям на рынке труда, с прицелом на автоматизацию процессов.«Мы также готовы предложить людям найти рабочие места на предприятиях региона. Кадровый дефицит есть во многих владимирских компаниях», – отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига.Александр Александрович добавил, что уже рассматриваются потенциальные инвесторы, которые готовы зайти на освобождающиеся цеха.Напомним, что на молочном комбинате трудится около 200 человек, которые под Новый год попадут под сокращение.