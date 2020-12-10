Из 1 679 развёрнутых коек занято 1 453. На ИВЛ лежат 34 пациента.

Редакция «33Live.Ru» уже рассказывала читателям о том, что. О напряжённости в работе медицины региона рассказала во время еженедельного брифинга директор департамента здравоохранения Елена Утёмова.«Мы госпитализируем больше, чем выписываем», - пояснила она.По информации депздрава ежедневно в больницы области попадает по 130 человек, заразившихся коронавирусом. Из 1 679 развёрнутых коек занято 1 453. На ИВЛ лежат 34 пациента. Около 8% медперсонала региона продолжают находиться на больничном. Но это в среднем. К примеру, в больнице №4 областного центра численность заболевших сотрудников составляет 33%.