Порядка 17% видят проблемы, но не считают их из ряда вон выходящими. Почти 40% признают ситуацию тяжёлой, но уверены, что медицина справляется. Около 10% опрошенных говорят, что эпидемия протекает «в штатном режиме».

Компания НАРИ опросила полторы тысячи жителей Владимирской области на тему складывающейся ситуации с пандемией коронавируса. Чуть более 32% владимирцев считают обстановку в регионе критической.Из 100% - треть респондентов оптимистично отзываются о ситуации с ковидом. Порядка 17% видят проблемы, но не считают их из ряда вон выходящими. Почти 40% признают ситуацию тяжёлой, но уверены, что медицина справляется. Около 10% опрошенных говорят, что эпидемия протекает «в штатном режиме».В среднем по стране 27,1% россиян уверены в критичности ситуации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на выводы авторов исследования. Результат Владимирской области один из самых высоких в России. Хуже положение дел оценивают только жители Свердловской области и Приморского края.