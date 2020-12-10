За 11 месяцев 2020 года общая просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций региона увеличилась на 352 млн руб.

О перспективах погашения долгов за потребленный газ шла речь на совещании с участием губернатора и глав муниципалитетов Владимирской области. На встрече обсуждался наиболее действенный путь решения проблем с обеспечением платежной дисциплины – оказание финансовой поддержки предприятиям, которые находятся под контролем областной и районных администраций, для пополнения оборотных средств с целью своевременных расчетов за потребляемые энергоресурсы. Руководители муниципалитетов уже направили губернатору соответствующие обращения. Сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».За 11 месяцев 2020 года общая просроченная дебиторская задолженность (ПДЗ) теплоснабжающих организаций (ТСО) увеличилась на 352 млн руб. и по состоянию на 1 декабря достигла 2,526 млрд рублей.ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» неоднократно предлагало механизмы погашения задолженности крупнейших должников ТСО, основанные на принципах сохранения преемственности производственного процесса по теплоснабжению. С начала года региональной газовой компанией направлено 39 обращений в адрес руководства региона и 99 писем – в органы местного самоуправления, в том числе в 17 содержались конкретные предложения по поиску путей погашения просроченных долгов за газ.В своем выступлении генеральный директор «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексей Конышев особо подчеркнул, что в соответствии со сложившейся судебной практикой в отношении задолженности теплоснабжающих предприятий, в том числе и муниципальных, в рамках процедуры банкротства участники Обществ могут привлекаться к субсидиарной ответственности. Сегодня в судах рассматриваются 13 таких заявлений, в т.ч. по крупнейшим должникам. Готовятся документы для подачи заявлений еще по 8 теплоснабжающим предприятиям. Соответчиками по данным заявлениям выступают муниципалитеты.В газоснабжающей компании считают, что предприятия-должники при взаимодействии с региональными властями и с руководством муниципальных образований смогут принять исчерпывающие меры для повышения уровня платежной дисциплины и достойно завершить 2020 год, исполнив по его итогам принятые на себя обязательства.