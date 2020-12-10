За 11 месяцев текущего года суммарная просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих компаний выросла на 352 млн рублей.

Губернатор Владимирской области обсудил с главами городов и районов сроки погашения долгов котельных за газ. На встрече обсудили возможность финансовой поддержки подконтрольных региону и муниципалитетам предприятий.За 11 месяцев текущего года суммарная просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих компаний выросла на 352 млн рублей. К 1 декабря общая цифра перевалила за 2,5 млрд рублей.В 2020 году владимирский «Газпром» написал в адрес руководства области 39 писем, а в органы местного самоуправления – 99 обращений, в текстах которых описывались предложения совместному по поиску путей для погашения долгов.В госкомпании напомнили о субсидиарной ответственности лиц, руководящих ресурсоснабжающими организациями. Суды Владимирской области уже рассматривают 13 заявлений по данной теме. Готовятся документы ещё на восемь теплосетевых предприятий.Добавим, что сегодня стало известно о подписании между областью и ПАО договора о многомиллиардных инвестициях «Газпрома» в 33-ий регион. Планируется, что в следующие пять лет голубое топливо подведут к домам 17 000 жителей области.