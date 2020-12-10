Департамент образования Владимирской области рекомендовал школам отправить детей на каникулы досрочно.

Департамент образования Владимирской области рекомендовал школам отправить детей на каникулы досрочно – с 21 декабря. По информации чиновников, на 10 декабря в регионе закрыты на карантин по коронавирусу школа №2 в Гусь-Хрустальном и Анопинская СОШ в районе. Частично закрыты 33 учреждения.А именно – в 10 школах Гусь-Хрустального; 6 – в Александровском районе; по 5 – в Муроме и Гусь-Хрустальном районе; по 2 – в Киржаче и в Вязниковском районе; по 1 – в Селивановском, Кольчугинском и Меленковском районах.Из-за ОРВИ на карантине сидят 20 школ. Из них: 5 – во Владимире; 4 – в Коврове; по 2 – в Кольчугинском и Петушинском районах; по 1 – в Муроме, Гусь-Хрустальном, Вязниковском, Александровском, Муромском, Меленковском и Судогодском районах.Болеют ковидом - 452 школьника, 66 студентов и три воспитанника детских домов.