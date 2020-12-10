Во Владимирской области уже 2 года реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». За это время его участниками стали 30 предприятий региона. Руководители компаний рассказали о взаимодействии с Региональным центром компетенций — куратором национального проекта.

Во Владимирской области уже 2 года реализуется нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». За это время его участниками стали 30 предприятий региона. Руководители компаний рассказали о взаимодействии с Региональным центром компетенций — куратором национального проекта.Результат очевиден. Так оценивают сотрудничество с Федеральным и Региональным центрами компетенций на предприятиях - участниках нацпроекта. Увеличиваются экспорт и выработка продукции, уменьшаются затраченное время и производственные площади. При этом опасения по поводу сокращения штата полностью развеиваются: программа подразумевает обучение сотрудников и поддержку занятости.Игорь Дригуля, исполнительный директор ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры»:- Очень много узнали для себя, о нашем предприятии, как это ни странно. О том, какие есть у нас возможности: для увеличения производительности труда, для увеличения объема выпуска продукции))Кураторы нацпроекта помогают работникам предприятий самим находить и исправлять производственные ошибки. Инструменты бережливого производства, которые предлагают специалисты РЦК, эффективны и не зависят от сферы деятельности предприятий. Уже через 2-3 месяца участия в нацпроекте, его цель становится понятна каждому сотруднику.Анна Прусакова, заместитель генерального директора АО «Интерсильверлайн»:- Хотелось бы научиться в рамках проекта процессу бережливого производства, что позволило бы нам повысить свою конкурентоспособность, дало бы хорошие задатки для этого, повысить производительность и, конечно, качество.В основе нацпроекта — консультационная помощь экспертов по обучению и практическому применению инструментов бережливого производства на пилотном производственном потоке во взаимодействии с рабочей группой предприятия. Для компаний-участников открывается и ряд других перспектив: льготное кредитование, поддержка экспортного акселератора, право на инвестиционный налоговый вычет и освещение в СМИ. Причем, всё - абсолютно бесплатно.Александр Ремига, первый вице-губернатор по экономике Владимирской области:- Это получение опытным путем знаний о том, как можно внедрять бережливое производство, где можно экономить свои ресурсы и , соответственно, операционные издержки.Проект рассчитан до 2024 года. Сейчас в нём участвуют 30 владимирских предприятий. В перспективе ожидается еще около 50 компаний региона.Юлия Бабаева, председатель комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области:- Всё, что перед нами поставил Федеральный центр компетенций и Министерство экономического развития — достижение показателей в 2020 году — мы выполнили на 100%. Т.е., вовлекли столько предприятий, сколько от нас ожидала федеральная исполнительная власть.Эксперты Регионального центра компетенций уверены: нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» - это незаменимый инструмент развития предприятия и экономики в целом. В планах - сделать его доступным и для малого предпринимательства.Наталья Головешкина