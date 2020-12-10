До нового года в область поступит около 1100 доз вакцины.

Во Владимирской области шесть медицинских организаций полностью готовы к проведению вакцинации от коронавируса. Это больницы в Александрове, Гусь-Хрустальном, Петушках, Муроме, Коврове и Владимире. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова на традиционном брифинге по ситуации сCOVID-19 в регионе.По её словам, до нового года в область поступит около 1100 доз вакцины.Первымиеё получат учителя, работники медицинских и социальных учреждений.Сейчас процедура упрощена. Перед прививкой необходим осмотр врача, проведение тестов ПЦР и ИФА на коронавирус, биохимический анализ не нужен. В планах – привить 60% взрослого населения.Вакцинация будет проходить в два этапа. Повторная доза – на 21-й день после первой.Глава облздрава призвала всех жителей Владимирской области в ближайшее время сделать прививку и от гриппа. По её словам, первые случаи заболевания уже зафиксированы в России. А наличие в организме человека двух вирусов утяжеляет течение болезни. В регион поступило 680 тысяч доз вакцины от гриппа