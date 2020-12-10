К исключениям, по-прежнему относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина или аптеки.

Из-за коронавируса до 27 декабря продлевается самоизоляция для жителей Владимирской области старше 65 лет. К исключениям, по-прежнему относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина или аптеки. Изменения уже внесены в «коронавирусный» Указ губернатора. Об этом «33Live.Ru» сообщили в обладминистрации.В области продолжается доставка еды и предметов первой необходимости пожилым пенсионерам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно дозвониться c домашней трубки по номеру: 128 или с мобильного телефона – 8-800-100-81-28.Напомним, что на прошлой неделе во время онлайн-брифинга владимирские чиновники и усилить контроль в этом направлении.